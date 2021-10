Vincent JEAN-BAPTISTE

Consultant en Marketing Digital, j'accompagne les indépendants et entrepreneurs à développer leurs activités, valoriser leurs projets et engager leurs audiences grâce à des solutions de Communication Digitale.



Une Stratégie Marketing est devenue indispensable afin de développer votre Business en ligne, acquérir de nouveaux clients, améliorer votre image de marque.



Alors si :



Vous vous sentez dépassé et ne savez pas quelle stratégie appliquer pour développer votre activité.

Vous manquez de temps et/ou navez pas les compétences internes pour vous occuper de la communication digitale.

Les résultats de vos actions en marketing-communication ne vous satisfont pas.

Vous souhaitez un regard extérieur pour évaluer lefficacité de vos actions et vous conseiller.



Contactez-moi, et analysons ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs à l'image de vos ambitions !



Mes solutions :



Stratégie de visibilité de site WEB

Stratégies de communication et réseaux sociaux

Accompagnement opérationnel des actions de communication et de marketing

Rédaction optimisée du contenu numérique

Création graphique de supports de communication

Coaching de développement de carrière



Entamons ensemble une collaboration fructueuse...



06.61.22.90.26

contact@vjbconsultantdigital.com



Consultant Marketing Digital

Social Media Manager

Graphiste

Rédacteur Web

Consultant SEO

Freelance