Vincent KOPERSKI

J'ai débuté ma carrière dans les restaurants étoilés où j'ai développé une solide expérience en cuisine. Ensuite, jai exercé la fonction de Chef de cuisine exécutif dans l'hôtellerie de luxe à l'étranger en participant à plusieurs ouvertures, poursuivant mon évolution j'ai intégré le comité Exécutif d'un l'hôtel Marriott. En tant que Directeur de la restauration j'ai complété mon approche des problématiques financières au sein d'un groupe hôtelier de réputation internationale, par la mise en oeuvre de projets dont la création d'un point de vente pour la partie restauration et pour la partie évènementielle, l'introduction d'un concept qui réinvente la planification des réunions, pour une expérience plus visuelle, connectée et efficace, reposant sur des objectifs et des résultats.



Mes compétences professionnelles me permettent aujourd'hui d'exécuter les tâches polyvalentes de ce poste, comme la gestion financière et la définition des tarifs, l'élaboration de la carte des menus avec le chef et mes qualités de management font que je suis apte à recruter, former et diriger le personnel sous mes ordres. Mes capacités de communication et de commercial me permettront de promouvoir l'image de votre établissement aux yeux de votre clientèle. Je maîtrise parfaitement l'anglais et le portugais, ce qui me permettra de communiquer avec la clientèle étrangère.



Mes compétences :

Aptitudes à diriger, à former le personnel

Veiller à l'application et au respect des normes

Certifié HACCP

Contrôle des coûts

6 années travaillées avec Monsieur Paul Bocuse

Satisfaction du client

Élaborer une cuisine créative tenant compte de lé