Vincent LE GALL

Bonjour,

J’ai pris l’habitude de m’adapter à différents postes et fonctions différentes pendant ma carrière professionnelle allant de diéséliste à auditeur technique d’installations d’air comprimé, vapeur, clim chauffage et plomberie.

Je suis autonome et n'ai pas de difficulté à m'adapter à différents pays ou situations.

J’ai des expériences en chauffage, climatisation, protection incendie, sanitaire, maintenance, suivi de chantiers et une bonne maîtrise de l’outil informatique sous Windows (pack office, Autocad, MS Project).

N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires (curriculum vitae simplifiés et des descriptifs complet de mes travaux et expériences).





Mes compétences :

CLIMATISATION VENTILATION

Tuyauterie industrielle toute nuance d'acier

Régulation et automatisme

Chauffage climatisation reversible energies r

Chauffage bois

Électrotechnique

Autocad 2D

Ms project

Pack office

SAP

Centrale incendie AFFF

Centrales air comprimé

Chaufferies Gaz

Sprinkler

Chaufferie Préfabriqué

Chaufferies Fioul

Protection incendie

Maintenance

legionnella