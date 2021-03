Vincent LE GUENNEC

Embauché par OSEO comme Chargé d'études sur Strasbourg, puis en tant que chargé d'affaires Financement au sein de Bpifrance, suite à la fusion d'Oséo et des organismes de fonds propres majoritairement détenu par l'Etat et la CDC.



Depuis 2016 et le développement fort de l'Export au sein de Bpifrance, j'occupe également depuis Mars la fonction de Référent International pour la Région Alsace.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Vente

Juridique

Droit fiscal

Communication

Marketing

Finance

Management

Corporate finance

Banque