Vincent MAGNON

Formation : Maîtrise en Sciences, Technologies, Santé

(ALIMN : Alimentation, Lait, Innovation, Management et Nutraceutiques)



Bilingue français/anglais

Domaines d'expertise : nutraceutique, pharmaceutique, cosmétique



Ma formation universitaire et mes différentes expériences professionnelles, en France et au Québec, m’ont permis d’acquérir les méthodes de travail en laboratoire, tout en m’apportant des compétences réglementaires, économiques et commerciales.



Sociable et ouvert d’esprit, mes capacités d’adaptation et mon esprit d’équipe sont des atouts qui m’ont été reconnus lors de mes diverses expériences professionnelles.



Aujourd'hui Chargé d'Affaires Réglementaires chez MNK Recherches à Montréal, je développe mon expertise internationale des réglementations encadrant les produits de santé et les cosmétiques, en menant à bien des projets de mises en marché de produits au Canada, aux États-Unis et en Europe.



Mes compétences :

Recherche

Ingénierie

Gestion de projet