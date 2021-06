Vincent MAY

Commercial immobilier depuis l’âge de 20 ans et toujours aussi passionné par ce domaine d’activités riche et varié.



J’ai évolué au sein d’une petite agence de quartier en plein de coeur Bordeaux (effectif: 7 personnes).



Pas moins de 1000 lots en gestion locative et notamment des immeubles en monopropriété.

Cela m’a permis d’acquérir une parfaite connaissance du marché locatif de Bordeaux mais également de vendre des appartements et de conseiller mes clients sur leur investissements locatifs.



Aujourd’hui je souhaite donner un nouveau souffle à ma carrière et suis en recherche active d’opportunités.



J’aimerai continuer à travailler dans l’immobilier en ayant l’opportunité d’évoluer professionnellement et d’apprendre de nouvelles choses.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Service client

Droit immobilier

Fiscalité

Microsoft office

Technique du bâtiment