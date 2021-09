Vincent MICHALCIK

Modeleur numérique et traditionnel,



Méticuleux précis et soigneux, j'ai par mes différentes expériences professionnelles pu développer une grande habileté manuelle.

Mon parcours pluridisciplinaire m'offre une bonne capacité d'adaptation aux divers environnement de travail très exigeant qualitativement.

Je suis attaché au relationnel, au rapport créatif et à la qualité esthétique.



Je suis attaché au relationnel, au rapport créatif et à la qualité esthétique.

actuellement demandeur d’emploi suite à un licenciement économique. J'occupais un poste de modeleur numérique/maquettiste au sein de la société Astron Fiamm / Blackbody à toulon.



Polyvalent, méticuleux, alternant modélisation 3D, mise en plan, fabrication de maquettes, j'aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Solidworks

Adobe Photoshop