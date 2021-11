Vincent MONNIER

Bonjour,



Actuellement responsable de trois départements d'outre-mer (Martinique - Guadeloupe et Guyane) je suis toujours en déplacement afin d'être au plus près des équipes en place. J'assure les relations et les négociations entre les différents distributeurs et notre compagnie.



Sur le terrain, je suis aidé par une fantastique équipe de promoteurs de ventes que j'ai eu la chance, pour la quasi totalité, de pouvoir recruter et former.



Etre à la pointe des dernières techniques marketing est notre leitmotiv, nous rivalisons sans cesse d'imagination afin de créer des incentives toujours plus performantes pour impacter au mieux les marchés.



En 2012 nous gagnions +2,11% de part de marché et +1,92% en 2013 dans un marché en décroissance.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Office

Marketing

Veille concurrentielle

Action commerciale

Gestion budgétaire

Brand management

Business plans