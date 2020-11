Vincent MOREAU

Directeur des Avant-Ventes, Programmes, et Service Delivery chez IN Groupe (Imprimerie Nationale), spécialiste de l'identité sécurisée.

J'ai à la base une formation d'ingénieur généraliste Ecole Centrale de Lille, et j'ai été passionné dès l'enfance par le développement de logiciels.



Mon parcours professionnel est déterminé par des valeurs constantes : le service aux clients, la volonté de réussir, la volonté de progresser, la clairvoyance, la mise en oeuvre des idées, l'intérêt pour la variété des cultures et des personnes rencontrées, et l'esprit d'entreprise.



Mes compétences :

Business plan

Secteur public

Banque en ligne

English

Avant vente

Business development

Traffic management

Service client

Software

Architecture logicielle

International

Internet of Things

Partenariats stratégiques

Gestion de programme

Développement informatique

Services