Vincent MORILLAS

Je souhaite vous apporter non seulement ma motivation, mais aussi mon goût, mon envie de réussir à vos côtés.



Mes compétences :

Maitrise des offres, produits et services du march

Capacité a savoir transmettre son savoir à un coll

Maitrise la conduite d’un entretien téléphonique,

Capacité d’écoute, d’analyse, et savoir diagnostiq

Savoir adapter sa posture en fonction de la demand

Connaissance des processus de vente, ainsi que de

Sens de la relation client du conseil, et du servi

Aptitude d’analyse des indicateurs, de productivi

Savoir être force de proposition, et de persuasio

Maitrise des applications métiers et d’un standar

Réaliser un travaille en équipe, et être polyvalen

Capacité d’assister un manageur dans certaine de c

Maitrise des techniques de ventes B to C.