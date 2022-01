Vincent REYNAUD

Je suis Technicien Informatique actuellement en recherche d'emploi.

Mes principales qualités sont mon sérieux, mon sens du service, et ma curiosité.

J'aime l'actualité (générale, informatique, scientifique) et suis passionné de jardinage (Potager, entretien d'espaces verts)



Récemment, j'ai effectué plusieurs remplacements à Plastic Omnium Composites (durée totale 4 mois)



Au sein d'une petite équipe, j'ai su m'adapter et m'intégrer.

J'ai été amené à une certaine polyvalence.

Mes missions ont été le support utilisateur niveau 1, l'installation, la mise en place et le dépannage de PC et terminaux, et la formation des nouveaux collaborateurs.



Je souhaite poursuivre dans cette voie, et suis ouvert aux propositions correspondant à mon projet professionnel.