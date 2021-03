Vincent RUIZ

Je suis actuellement étudiant en première année pour préparer un bachelor sur 3 ans formation web designer/infographiste chez ICAN Paris 12ème . Depuis novembre 2017, je suis en contrat de stage conventionné à temps partiel en tant que graphiste/web designer chez un éditeur magasine et ceci jusqu'en juin 2018. Je souhaite, pour la poursuite de mes études, intégrer une entreprise et afin d'obtenir une solide formation dans le domaine du WEB design/infographiste communication. C’est pourquoi, je vous propose ma candidature pour un contrat en alternance en tant que graphiste/web designer. Je suis une personne passionnée par l'informatique, du monde du multimédia et de l'internet. Mon autonomie, mon sérieux et ma créativité ne dérangent en rien ma capacité à travailler en équipe. J'ai des connaissances sur les développements HTML CSS 3, PAO , et SQL mais également l'outil d'intégration tel que PHP . Actuellement, je maîtrise bien Adobe Photoshop et illustrator. Les connaissances que je vais acquérir durant mes années d'études par l'intermédiaire de l'école ICAN, ma motivation et aussi mon dynamisme constituent des atouts indispensables que je souhaite mettre à la disposition de votre entreprise pour ce poste. Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer à une date à votre convenance.



Mes compétences :

Arduino

HTML 5

App-inventor

CSS 3

MySQL

PHP

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft PowerPoint

Personal Home Page

HTML

Cascading Style Sheets

SQL