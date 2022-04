Vincent SCHMIDT

Expert du recrutement hautes compétences depuis 15 ans, le groupe Kobaltt a une vraie vocation : accompagner la croissance de ses clients et concrétiser les projets de carrière de ses candidats.

Kobaltt est spécialisé dans les domaines de:



- l'ingénierie & industrie,

- l'informatique & le Digital,

- le Tertiaire & la Finance.



Présent sur l’ensemble du territoire français, Kobaltt est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs acteurs du recrutement en CDI, CDD et travail temporaire.



Pour en savoir plus, rdv sur http://www.kobaltt.com

N'hésitez pas à me joindre au 02 28 09 01 70 ou par mail : v.schmidt@kobaltt.com



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Social et responsable

Ecoute et participation

Pack office

Finance

Management

Communication

Adaptabilité

Marketing

Recrutement

Animation de réunions

Conduite de réunion

Sourcing

Analyse des besoins

Recueil des besoins