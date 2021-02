Vincent SOLER

Société prestataire de services, MapClim est experte en traitement et qualité de l'air.



A ce titre, son développement est axé sur 3 activités principales :

- Performance des réseaux aérauliques : Réglage, équilibrage, étanchéité des réseaux, amélioration de la performance énergétique.

- Conformité des zones à empoussièrement contrôlé : Qualification et contrôle périodique des blocs opératoires, salles blanches et équipements de protection collecitve (sorbonnes, PSM, ETRAF, hottes, BOA, etc)

- Assainissement de l'air sur la zone de travail : Contrôle des débits (air neuf / air extrait), mesure des polluants (CO2, COV, Benzène, Formaldéhyde, NOx) pour amélioration de la Qualité d'Air Intérieur.



Au-delà d'une approche rigoureuse de ces métiers, la valeur ajoutée de MapClim réside dans sa capacité à auditer, préconiser, puis piloter la mise en oeuvre des solutions correctives.



Une telle expertise, axée sur des seules ressources internes, est unique sur le marché !



Domaines d'intervention : Industrie, santé, recherche et développement, nucléaire, tertiaire, ERP.



Mes compétences :

Urbanisme

Construction

Géomètre

RT 2012

Qualité