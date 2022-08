Vincent SOYSOUVANH

Depuis 2008 en Freelance.

De 1996 à 2008 : 12 ans d'expérience en SSII/ESN.



Expertise : R&D, Innovation, Digital Transition/Transformation, eXtrem Agility, coaching, management IT, gestion de projets, encadrement d'équipe, lead technique, architecture logicielle, SEO, conception/développement web (PHP, NodeJS, HTML, CSS, Javascript), industrialisation et automatisation.



Concepteur des frameworks Adventy (PHP), Microdle (PHP), AiNjs (Node.js), tous orientés AOP, performance et SEO.



Initiateur de la méthode XA (eXtreme Agility).