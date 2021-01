Vincent Thibault DEFRADE

Après six années comme employé en bijouterie joaillerie, j'ai repris en janvier 2021, la bijouterie Berthelot à Andrézieux-Bouthéon.

Bijoutier de profession, je suis titulaire d'un diplôme des métiers d'art (DMA art du bijou et du joyau).



Mon métier de bijoutier consiste à

- vendre des bijoux et conseiller les clients avec pertinence

- réparer les bijoux en or, en argent, en platine

- créer des bijoux sur demande (étude et réalisation d'un prototype)

- faire de la petite horlogerie (les demandes plus pointues sont envoyées au partenaire avec qui je travaille)

- changer des piles de montre

- percer les oreilles



Le bijoutier a une bonne connaissance des pierres fines et précieuses.