Vincent TRUONG-CANH

Etudiant l’année prochaine en école d’ingénieur en Electronique-Energie-Système à Polytech Paris-Sud / CFA Union, je souhaite vivement intégrer vos équipes dans le cadre de mon apprentissage. Travailler en apprentissage me donnerait l’opportunité de mettre en pratique les notions étudiées, d’apprendre les compétences correspondantes à mon futur métier d’ingénieur et d’acquérir une vraie expérience professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft World

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Scilab

C++