Vincent VINCENT DELOYE (DELOYE)

DOMAINES DE COMPETENCES



Domaines fonctionnels :

- Maîtrise d'ouvrage ,

- responsable d'application au sein de directions financières et directions informatiques,

- contrôle de gestion/ reporting, production de reportings (comptes de résultats,...), clôtures mensuelles et élaboration budgétaire.



Domaines sectoriels :

- banque de détail, assurance, telecom, industrie automobile, énergie, grande distribution.



Gestion de projets :

- expression de besoins, rédaction de spécifications détaillées, dossier d'architecture fonctionnelle et sécurité, paramétrage d'outils de gestion (Hyperion Essbase, Hyperion Planning, SAP BPC, Oracle Financial Analyzer), recette fonctionnelle, rédaction de documentations de formations, et formation des utilisateurs.



Administration fonctionnelle d'outils de gestion :

- outils de gestion : Hyperion Essbase, HFM, SAP BPC, Oracle Financial Analyzer (OFA), Microsoft Dynamics AX,

- alimentation, paramétrage, gestion du référentiel et gestion des habilitations.





COMPETENCES TECHNIQUES



Outils bureautiques Word, Excel, Access et PowerPoint.



Outils de gestion Hyperion Essbase (v11), Hyperion Planning (v11), Business Objects, Oracle Financial Analyzer, SAP BPC (v5.1), Microsoft Dynamics AX (v 4.0).



Mes compétences :

Responsable d'application oriente métier

Maîtrise d'ouvrage

Essbase

Business Intelligence

Gestion de projet