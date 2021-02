Vincent VINCENT LECLERC (LECLERC)

Animateur bilingue, professionnel et passionné de l'animation, je travaille dans les médias (Intervilles sur Gulli, l'NRV SHOW sur radio CNRV) et développe pour le compte des sociétés des activités évènementielles packagés et sur mesure pour tout type d'évènements.



Séminaire, Team Building, Incentive, Lancement de produits, Soirées privées, etc



Je suis gérant de la société Stardust Event qui avec mon équipe, travaille sans relâche pour trouver les bonnes idées pour que les clients soient satisfaits.



Je vous invite à visiter les liens ci dessous pour visualiser quelques unes de nos réalisations



www.stardustevent.com

Youtube : http://goo.gl/V14EIr







Mes compétences :

Animation Micro

Coach

Formateur

coaching