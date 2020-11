Vincent VINCENT MAIGROT (MAIGROT)

Manager de production motivé, fort de 30 années d'expérience progressive dans le secteur de l'industrie. Maîtrisant le management, l'animation de progrès et de production.

Doté d'un solide esprit d'équipe, je sais atteindre mes objectifs dans les délais et en deçà du budget alloué.

Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts de production. Ingénieux et organisé, j'ai prouvé mes capacités à diriger et à bâtir des équipes. Méticuleux, doté d'excellentes capacités à mener plusieurs tâches de front et faisant preuve d'une grande résistance au stress. Vaste expérience professionnelle dans les domaines de la gestion production et de la sécurité.





Mes compétences :

Lean management

Value Stream Mapping

Hoshin

Kaizen

Gestion de la production

Microsoft Office

Gestion de projet