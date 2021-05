Vincent WOLLENBURGER

Co-fondateur de Flexyroom, joccupe la fonction de directeur des opérations. J'accompagne l'entreprise au quotidien (gestion, communication et commercial)



Nous accompagnons au quotidien des particuliers qui démarrent leur projet cuisine en ligne, nous les aidons à qualifier leurs besoins et à trouver le cuisiniste pertinent pour la réalisation du projet. Nous proposons des devis détaillés et configurations 3D des plus grandes marques sans déplacement physique en magasin.



rendez-vous sur www.flexyroom.com pour en savoir plus