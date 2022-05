Vincente Freida GRANDVISION FRANCE

C'est forte d’une expertise de 10 ans au sein des enseignes Générale d’Optique et GrandOptical, que je suis aujourd'hui responsable adjointe du service recrutement de GrandVision France.



GrandVision France fait partie de GrandVision BV. GVBV, acteur mondial de l’optique, est présent dans 40 pays, avec 4300 magasins et 19500 collaborateurs et pèse près de 3 Mrd € de CA et est numéro 2 mondial dans son secteur d’activité.



GrandVision France possède un parc de 605 magasins, emploie 3500 collaborateurs et pèse 665 millions d’€.



GVF est une société à forte identité culturelle, conjuguant enthousiasme, convivialité et professionnalisme. L’épanouissement de ses collaborateurs est une de ses valeurs fondatrices.



GVF est composé de 2 enseignes au positionnement très différent et complémentaire.



Générale d’Optique, positionné sur la vente d’équipements optiques de marque propre, à prix modérés et un slogan fort « la fin des lunettes chères »



GrandOptical, positionné plus haut de gamme avec un large assortiment de « grandes marques » et une haute technicité.



Notre service recrutement se compose d'une équipe de 7 personnes





