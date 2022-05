Vincente JAEN AZOR

J’ai une expérience de plus de 18 ans dans le domaine de la maintenance, ou j’ai occupé le poste de responsable de maintenance et de méthode pendant 10 ans dans plusieurs domaines activités (dans l’industrie alimentaire : abattoir industriel, Embouteillage, produits frais, dans l’industrie chimique, dans l’industrie énergies : nucléaire, chauffage, recyclage de déchet). Cela m’a permis de développer mes compétences dans le « management » de la maintenance par des méthodes type 5 S, Lean, amélioration continue, 3 G.

Je serais heureux de pouvoir vous commentez de vive voix toutes les facettes de mes compétences et m’entretenir sur ma motivation. Rigoureux, sérieux et pragmatique, je serai ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés.

Dans l’attente pour un entretien avec vous veuillez agréer mes sincères salutations distinguées.

Jaen Vincent



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Maintenance

Gestion de maintenance

Methode maintenance

GMAO