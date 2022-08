Violaine DJOMO

Fraîchement diplômée dune Licence professionnelle au sein de lécole ESI Business School du campus de Lyon, un établissement spécialisé dans le Management et Développement Durable et aussi très réputé en matière de réussite. Etant déjà apprentie en contrat dapprentissage dans une association socio-éducative nommée les 3 D (Diversité, Dialogue, Devenir), je souhaite poursuivre mes études en Master 1 courant mois doctobre pour une durée de 12 mois avec un rythme hebdomadaire de 2 jours à lécole et 3 jours en entreprise.