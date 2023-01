Violaine DUMONT

Forte d'une expérience de près de 12 ans en marketing, je souhaite aujourd'hui rejoindre une entreprise dynamique au sein de laquelle je pourrai apporter mon savoir-faire, être force de proposition et atteindre les objectifs fixés.





Langues :

- Anglais courant (LV1)

- Espagnol lu et écrit



Informatique : Utilisation d’Internet, Excel, Word et Power Point



Autres:

- WordPress

- HTML & CSS: bases

- Google Analytics

- Google Ads

- Réseaux Sociaux



ASSOCIATIONS:



2001-2004 :Bureau des élèves de l’ESC Troyes.

Secrétaire, communication et organisation d’événements (week-end d’intégration, soirée, …)



2002-2003 :Association « Journée universelle de l’enfance »

19 Novembre 2003-Troyes

Responsable animation journée et pôle média.



Avril 2002-Juillet 2002 : Admissibles- ESC Troyes

Animation jour et soirée pour les étudiants souhaitant intégrer l’école après leurs entretiens



Mes compétences :

Marketing

Communication

Sourcing

Import

Management

Commerce international

Chine

Argumentaire de Vente

Veille juridique

Analyse des ventes

Merchandising

Approvisionnement

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Réseaux sociaux

Google Adwords

Qualité produit

Google analytics

Webmarketing