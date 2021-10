Virgil DAVEN

Les compétences acquises au cours des 10 dernières années au sein d'une entreprise spécialisée en produits culturels m'ont appris beaucoup de chose sur le plan professionnel.



Je souhaite cependant m'éloigner de ce genre de structure pour revenir à une échelle plus humaine, à savoir la petite librairie ou délégué commercial en édition.







COMPETENCES

Gestion des stocks : Flux entrées et sorties, anticipation rupture de stock, commande produit, réception au colis, dépréciation de stock.



Informatique : Logiciel de gestion de stocks (Praxiel, Inférence, Muse), Logiciel recherche livres (Orb, Electre, Dilicom), Word, sites internet de transport (DPD, Benito, Messagerie Toulousaine).



Communication : Relation client/conseiller de vente, rendez-vous représentant, entretien téléphonique avec éditeur, communication interne et externe en événementiel (dédicace, presse).



Compétences personnelles : Autonomie, curiosité, communication, gestion/organisation du temps.