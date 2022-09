Virgil MALARA

Situés en Avignon, nous créons avec passion vos projets pour mettre en avant vos atouts, votre identité ainsi que la promotion de vos produits et services. Nous conseillons nos clients sur la stratégie à mettre en oeuvre, pour une campagne à réaliser, un projet Web à développer...



La création de sites internet, l'audiovisuel, les supports imprimés sont réalisés par nos graphistes, programmeurs, réalisateurs et illustrateurs en interne. C'est la garantie d'un travail non sous-traité pour une meilleure cohérence dans l'avancée du projet et son suivi.



Disponibles et soucieux de suivre nos clients sur le long terme, nous vous assistons et vous conseillons sur vos futurs projets.



Mes compétences :

Publicité

Graphisme

Illustration jeunesse

Référencement internet

Marketing stratégique

Conseil en communication

Illustration

Création de site web

Evénementiel

Stratégie de communication

Réalisation audiovisuelle

Films d'animation

Développement web

Création sites vente en ligne

Location de matériel événementiel