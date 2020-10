Virgile SERVANTIE

Après une certification en multimédia, je me suis dirigé vers l'encadrement de projets (Master en communication, spé Marketing).



Suite à l'optention de ce dernier, j'ai créée ma propre agence web, sur Paris. J'ai, ensuite occupé pendant deux ans et demi, le poste de Chargé de communication régional pour le groupe Éduservices (3 marques et 6 établissements).

Je suis aujourd'hui Chargé de communication dans la branche IT d'une grande banque.



Mon excellent relationnel et mon organisation me permettent d'accomplir mes tâches en simultané et avec succès tout en gérant stress et pression. Véritable "couteau suisse" je m'adapte facilement à de nouvelles situations.



J'apprécie le travail varié et m'épanoui dans un poste à responsabilités qui engage mes compétences et mon autonomie.



Je suis curieux et toujours impliqué dans tous mes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels.



Mes compétences :

Technique

Communication

Gestion de projet

Adobe Creative Suite

Web

Marketing

Entreprenariat