Le bureau d’étude D-ID créé par Virginia Fernandez, architecte d’intérieur, transforme et redessine les espaces publics, commerciaux (aménagement de magasin, restaurant, bar, bureau, etc.) ou privés.



Par des jeux de volumes, le traitement de la lumière, les variations subtiles des matières et des couleurs, il crée une ambiance alliant simplicité et sobriété.



Chaque projet vise à atteindre un juste équilibre entre esthétique et fonctionnalité, veillant à respecter le lieu et les souhaits du maître de l’ouvrage.



D’un regard extérieur, mais en étroite collaboration avec le client, il l’accompagne, le conseille, le guide dans un souci de façonner un intérieur personnalisé.



Mes compétences :

Coaching déco

Home staging