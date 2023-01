Virginia FERREIRA RAMOS (CHAMBINO)

#Soignants #Candidats #Professionnels

Parce que le recrutement n'est pas une science exacte et que derrière un Professionnel se trouve avant toute chose une Personne, mon expertise commence d'abord par l'écoute !

Mieux vous connaitre pour mieux vous accompagner et vous permettre de donner du sens à votre projet.



#Partenaires #Clients #Etablissements

Je vous apporte toute mon savoir faire et ma connaissance sur votre bassin d'emploi pour vos projets de recrutement, j'interviens sur la région Centre Val de Loire, plus précisément sur les départements 36 / 37 / 41 / 72.



Votre projet, mon ambition !



Virginia FERREIRA RAMOS

06 11 81 13 82

virginia.ferreiraramos@adeccomedical.fr