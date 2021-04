Virginie Bonnefon a évolué durant dix ans dans les domaines créatifs de la communication et de la publicité. Parcourant au gré de sa curiosité les différents services d'un grand groupe.

Depuis plusieurs années cependant, le virus argentique la dévorait. Il ne manquait plus que l'occasion pour en faire la laronne.

C'est en 2012 que Virginie franchit le pas, profitant au passage pour se convertir au numérique.

Figer le reflet de sa rétine pétillante sur papier et écran devint alors son défi quotidien.

"Saisir l'instant de vie, fugacité des émotions", "Extraire le substantifique graphisme de la nature" et "Offrir aux regards les trésors du street design" composent son crédo, sa vision de la photographie moderne.

Multifacette, la créativité de la jeune artiste s'exprime aussi à travers la peinture et la sculpture en détournant des objets issus de la récupération.

Les trottoirs de la capitale recelant un nombre infini d'objets d'inspiration à celle qui sait les apprécier.