Virginie BONTEMPS

Votre assistante est en congés ? En maladie ? Vous n avez aucune assistante et embaucher est un coût trop élevé pour votre structure ?

En 2019 Pensez à externaliser la partie administrative de votre entreprise ! Trouvons ensemble la solution à VOS besoins. Nous étudierons vos besoins au tarif le plus juste... Aucune mauvaise surprise, pas frais supplémentaires simplement le coût de la prestation choisie sur court ou long terme, de façon ponctuelle ou durable.

Vous pourrez ainsi vous consacrer au cœur de votre métier l esprit serein.

De Cournonterral ou les environs n hésitez plus et contactez moi.



Mes compétences :

Suivi d activité /tableau de bord Chiffre d affair

Gestion des appels entrants et sortants

Gestion planning des commerciaux via Google agenda

Vente

Prise de retouches

Gestion des litiges clients avant intervention de

Accueil client

Tableau Excel simple

numérisation et copie de document

rédaction et mise en page divers documents

utilisation de dropbox

gestion de mails