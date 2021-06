Virginie BRIFFAUD

Passionnée par les neurosciences et plus particulièrement par l'activité électrique du cerveau, j'ai consacré mes travaux de thèse et post-doctoral à l'étude des propriétés électrophysiologiques de neurones du système nerveux central. Pour cela, j'utilise des techniques d'électrophysiologie in vitro (tranche de cerveau) et in vivo (animal anesthésié) telles que patch-clamp en configuration whole-cell ou cell-attached, intracellulaire, extracellulaire (unitaire et potentiel de champ local).

Mes expériences de thèse et de post-doc m'ont également permis de développer des compétences pour mener un projet et prendre des décisions ainsi que pour la communication et la rédaction scientifique.



A présent, j'utilise mes compétences pour développer des projets utilisant les méthodes d'électrophysiologie afin de répondre aux besoins des industries pharmaceutiques, des CRO et des laboratoires académiques.



