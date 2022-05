Virginie CROS (VIRGINIE EVE CROS)

Je suis actuellement étudiante en licence professionnelle Développement des Territoires par le e-Commerce et le-Tourisme à luniversité de lISTHIA à Foix que jeffectue en alternance à lassociation des PEP 09. À la fin de cette formation, cest-à-dire en début Septembre 2022, je souhaiterais entrer dans le monde du travail afin de pouvoir mettre en application mes capacités. De ce fait, je suis à la recherche dune entreprise dans le domaine touristique ou bien de la communication afin dobtenir une expérience professionnelle complémentaire.



Je suis passionnée par la création de visuels multimédias (flyers, affiches, vidéos, visite virtuelle, site web...) et le contact avec la clientèle. Grâce à mes formations et mes expériences professionnelles, j'ai fait du tourisme et de la communication mes domaines clés. Dynamique, sérieuse, autonome, appliquée, je suis à la recherche d'un emploi dans la communication.