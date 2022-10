Virginie DENIS

Passionnée des sciences, de la médecine, du corps et des arts graphiques, j'ai décidé de regrouper mes différents centres intérêts et d'en faire mon métier depuis treize ans : Illustratrice médicale et scientifique.

http://www.illustration-medicale.fr



De la rigueur, un attrait pour le détail, une envie de contribuer modestement et à ma manière, aux innovations

médicales



Ayant suivi un double cursus artistique et anatomique à l'école Estienne et au CHU de la Pitié-Salpêtrière, je propose mes services au secteur de la santé : Agences santé, laboratoires, éditions, presses spécialisées, sociétés de productions audiovisuelles, Institutions, organismes privés, etc…



Vous désirez enrichir l’aspect visuel de votre communication et apporter une valeur ajoutée à votre message scientifique.

Vous avez un projet et voulez communiquer avec des visuels clairs, esthétiques et dynamiques.

Vous recherchez une identité visuelle sur mesure et originale qui vous démarquera de l'iconographie des banques d'images.



Mon travail répond à cette démarche, alors n'hésitez pas à me contacter et venez découvrir plus de références sur mon site personnel :



Mes compétences :

Illustration

Physiopathologie

Industrie pharmaceutique

Santé

Biologie cellulaire et moléculaire

Communication