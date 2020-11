Bienvenue sur le profil de VD Communication, agence de communication adaptée aux besoins des petites entreprises (TPE, PME, professions libérales) créée en juillet 2007 par Virginie DO CARMO à Soisy sous Montmorency (à 15 minutes de Gare du Nord dans le Val d'Oise).



Pourquoi être sur internet et les réseaux sociaux quand on est une petite entreprise ?



Découvrez le grâce à mes accompagnements et formations et devenez autonome dans la gestion de votre communication web



Je peux apporter mon savoir-faire, de façon ponctuelle (à l'heure ou journée de formation) en stratégie de communication, prospection et com sur les réseaux sociaux, rédaction web, transformation digitale de votre communication traditionnelle, mise à jour de votre site internet



Vos avantages de travailler avec VD COMMUNICATION :

bénéficier de l'expertise d'une chargée de communication cumulant un bac + 5 en communication et journalisme (diplômée de l'Institut Français de Presse) et 20 ans d'expérience (chez Siemens France, Gaz de France, la Dépêche du Midi, Journal Entreprendre, la Cité Internationale de Paris...)

avoir un regard professionnel sur vos problématiques de communication

apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour donner une visibilité à votre entreprise

savoir présenter votre activité en une minute de façon claire (même à un interlocuteur extérieur à votre domaine)

trouver de nouveaux clients

bénéficier de contenus rédactionnels de qualité

avoir des vidéos de présentation professionnelles pour vos stands sur les salons



Mes formations sont sur mesure et individuelles afin de répondre à vos besoins concrets.



Découvrez aussi mes programmes de formation

www.vd-communication.fr/formations



Je réalise également des clips et films vidéo, très utiles si vous avez un site internet ou si vous participez à des salons professionnels.

Etant journaliste de formation, je vous propose de vous apprendre à écrire vos contenus rédactionnels pour votre site internet



Plus d'infos sur https://www.vd-communication.fr

Mes compétences :

Conseil

Écrivain public

Rédaction

Écriture

Communication

Promotion

Coaching

Persévérant

Journaliste