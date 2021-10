Virginie FANFELLE (VIRGINIE FANFELLE)

Je mappelle Virginie. Je suis praticienne en naturopathie, professeure de yoga et créatrice de La Fée Bergamote.

Atteinte dune maladie auto-immune, je me suis très tôt tournée vers des solutions complémentaires naturelles. Passionnée par la santé verte, je suis convaincue des bénéfices quelle peut apporter à chacun, cest donc spontanément que jai décidé den faire mon métier.



Je me suis tout dabord formée à laromathérapie et cest tout naturellement que mon chemin sest tourné vers une formation de naturopathie. Jai choisi de me spécialiser dans laccompagnement dune maladie que je connais bien: lendométriose. Pratiquant le yoga depuis 2003, jai voulu intégrer cette discipline dans mes accompagnements afin doffrir un maximum doutils à mes clients.



Dans un soucis de rendre accessible à tous linformation en terme de bien-être au naturel, jai créé un blog et une page Instagram La Fée Bergamote qui traite avec bienveillance et parfois humour, des sujets liés à la naturopathie et au yoga. Je me réjouis de partager mes conseils dexperte et astuces pour le bien-être de mes lecteurs.



Je crois en une naturopathie claire et concrète, accessible à tous, sans connotation mystique ou ésotérique.



Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqiZ5wtOBYE0gwCVToESoLA



Retrouvez-moi sur Instagram: https://www.instagram.com/la.fee.bergamote/?hl=fr



Retrouvez-moi sur Facebook: https://www.facebook.com/la.fee.bergamote



Retrouvez-moi sur TikTok: La Fée Bergamote



Pour découvrir le blog : https://lafeebergamote.fr/blog-2/



Mon compte Instagram dédié à mes lectures:



https://www.instagram.com/la.fee.bergamote.and.her.books/?hl=fr