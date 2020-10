Virginie GUYOT

Technico-commerciale terrain de 21 ans d'expérience, j'ai débuté ma carrière sur un marché de fournitures fortement concurrencé par la VPC, l'émergence d'internet, les grossistes et les fabricants.

Motivée par la vente de valeur, j'ai rapidement été convaincue que mes qualités humaines, mes techniques de vente et mes talents de négociatrice ne suraient pas pour adresser des clients de haut niveau. J'ai construit ma stratégie commerciale en me positionnant comme experte, en me formant et me spécialisant tout au long de ma carrière sur les métiers, produits et services qui me permettraient de proposer les solutions répondant au mieux aux problématiques et aux enjeux des clients les plus exigeants.