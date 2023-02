Virginie HOSSEN

Depuis avril 2009, responsable des activités du Laboratoire National de Référence pour le contrôle des biotoxines marines (Unité Caractérisation des toxines, laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort, Anses - Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, ex AFSSA).



Missions de coordination et gestion de réseaux de laboratoires impliqués dans les analyses officielles des biotoxines marines, appui scientifique et technique auprès des ministères de tutelle, expertise scientifique aux niveaux française et européens







Mes compétences :

Évaluation des risques toxicologiques