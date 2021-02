Virginie KARA

Cela fait maintenant 12 ans que je travaille en visite médicale. C'est un métier qui me plait vraiment. Je n'ai même pas l'impression de travailler. Un plan social de mon ancien laboratoire a permis une remise en question sur mon avenir, je confirme que ce milieu me correspond et que je souhaite continuer dans ce sens.

J'ai travaillé pendant 12 ans pour le même laboratoire, j'étais fière de travailler pour eux. Aujourd'hui une page se tourne et j'attends que l'on me propose un poste dans lequel je m'investirai autant.

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !!!

Je suis en recherche active en France mais également en Suisse.

J'aime le travail mais j'ai aussi d'autres objectifs dans la vie. J'adore voir mes amis le week-end, aller boire un verre pour décompresser de la semaine.

Le foot aussi est une de mes passions. J'ai joué quelques années, j'ai entraîné et je suis mon fils tous les samedis sur les matchs.

J'aime la vie!! J'aime les gens!!!

N'hésitez à me contacter, je suis disponible.



Mes compétences :

Relationnel

Négociation commerciale

Autonomie

Dynamique