Virginie KERLING

Avec quinze ans dexpérience dans différents secteurs industriels, jai construit de solides compétences dans la planification et la gestion de la production en environnement international : mettre en œuvre une stratégie opérationnelle sur différents sites, piloter et optimiser lensemble des flux logistiques, gérer les projets, piloter la fiabilisation et la réduction des stocks, adapter et mettre en place les méthodes, les procédures et le suivi de la performance, collaborer de façon transversale et dynamique avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, superviser la sous-traitance.

Mon parcours est marqué par une progression régulière de mes responsabilités au sein du Groupe Compin-Fainsa, leader européen de léquipement intérieur pour les transports. Actuellement Responsable Méthodes et Supply Chain Groupe, je mimplique avec des résultats probants dans la mise en œuvre, le pilotage et la coordination des projets damélioration continue sur les sites de production européens.

Rigoureuse, pragmatique et persévérante, axée sur les résultats, je sais déployer les actions pour atteindre les objectifs dans le respect de la politique et des valeurs de lentreprise.



Mes compétences :

Inventaire

Gestion des stocks

Approvisionnement

Planification

Optimisation des process

Gestion des process

Gestion de projet

Lean management

Gestion de la performance

Chaine logistique