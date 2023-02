Virginie KRACHT ARNAL

Après plus de 10 années pendant lesquelles j'ai dirigé les services comptables de grands groupes de l'assurance (AXA Cessions, Generali IARD), je me consacre aujourd'hui à la formation et aux conseils.



Je propose dans la région PACA des formations professionnelles sur mesure en comptabilité, gestion, finance.



Je suis également centre partenaire Ciel et à ce titre je vends, installe et forme sur les logiciels Ciel comptabilité, Ciel gestion commerciale et Ciel Paye.



Je travaille beaucoup avec les PME/PMI afin de les former et de les accompagner dans leur gestion. Je propose des formules d'assistance à distance à l'issue des formations afin que les personnes formées ne se trouvent pas isolées avec leurs questions lors de la mise en pratique des connaissances acquises.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Business plan

Formation

Création d'entreprise

Comptabilité