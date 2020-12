Virginie LEPEER

En tant que Responsable d’Agences, j'ai pour objectif d’accroître l’activité sur mon périmètre géographique et de consolider les collaborations existantes.



Mon rôle consiste aussi à manager mon équipe et mes collaborateurs en mission en assistance technique chez nos clients. C’est grâce à la réactivité de cette équipe et à l’implication des collaborateurs que nous menons nos missions avec succès.



Les domaines de prédilection de mon périmètre sont les infrastructures ferroviaires (depuis plusieurs années, une collaboration croissante avec SNCF Réseau notamment, sur les régions ALCA et Sud Est, par le biais des MOSO et maintenant des accords-cadres, pour l’obtention desquels j’ai beaucoup participé, et j’apporte enfin un support aux autres agences GESER-BEST pour les réponses à consultation), l’industrie (machines spéciales, automobile, produits technologiques, etc.), le BTP au sens large et l’informatique (SI et industrie).



Notre expertise dans ces domaines est reconnue et il n’est pas rare que nous soyons sollicités pour des prestations de recrutement.



Professionnalisme, implication, transparence, réactivité et écoute sont les valeurs qui nous représentent.



Mon activité couvre le "Grand Est" avec les départements/régions suivants : Rhône, Loire, une partie de l’Ain et les régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne.



Mes compétences :

Métiers Des Infrastructures Ferroviaires

Métiers Des Infrastructures Urbaines Et Routières

Développement commercial

Recrutement

Montage D'Offres

Métiers De L'Industrie

Gestion Des Collaborateurs

Métiers Des Bâtiments Tertiaires Et Industriels