Virginie PATÉ

J'ai suivi un cursus d'assistante de gestion PME PMI afin d'être opérationnelle sur plusieurs plans : communication, informatique, comptabilité, administration et commerce.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer certaines compétences spécifiques telles que : gestion de répartition des stocks, suivi produit tout au long de sa vie (du showroom aux soldes), contact fournisseurs/clients, gestion des plannings, gestion administrative d'une PME, préparation de formations, tutorat, appels d'offres, etc.



Ce qui compte pour moi avant tout, c'est l'expérience humaine ; mettre mes compétences au service d'une équipe afin de former un tout performant et dynamique.



Motivation, soif de connaissances, perfectionnisme sont des mots qui peuvent me définir, mais toujours avec le sourire !



Après 6 mois passés à Londres pour perfectionner mon anglais, je suis maintenant assistante de direction chez Actemium NANCY Plant Intelligence.



Mes compétences :

Suivi d'exploitation

Conception et réalisation de supports pédagogiques

Tutorat d'alternance

Création de tableaux de bord

Gestion des relations client et fournisseurs