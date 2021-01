Virginie REGIS

Titulaire d'un BAC+2 et plus de 15 ans d'expérience en tant quassistante, je maîtrise le domaine relationnel et administratif. Je possède également des compétences dans le domaine de l'informatique matériel / logiciel, facilitant ainsi les missions dune équipe.



J'occupe actuellement avec professionnalisme la fonction dattachée technique / assistante de direction et effectue des missions telles que la gestion d'agendas, réunions, organisation préalable de recrutement, planification de formations, élaboration dévènements, gestion budgétaire, ainsi que la maîtrise de la relation clients et partenaires. M'ont aussi été confié les missions d'assistante des Métiers d'art, jury d'examen et accompagnatrice VAE.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision même dans les situations durgence.



Assistanat de direction

Accueil physique/téléphonique

Gestion/constitution de dossiers

Suivi des conventions financières

Gestion de budget

Organisation des agendas et rdv

Diffusion de l'information

Rédaction courrier, compte-rendu, note, bilan, mailing



Ressources Humaines

Organisation préalable de recrutement

Programmation de formations internes

Planification des congés

Relationnel partenaires financiers

Gestion de confidentialité

Sens de lécoute et rassurance dans une situation difficile



Évènementiel

Organisation/promotion dopération

Relation clientèle et commerciale

Budget et controlling



Informatique

Assistance informatique réseaux, matériels et logiciels

Facilitatrice média Conception de statistiques

Pack Office 2010 / Open Office - Environnement Windows

Veille Internet



Mes compétences :

Informatique

Gestion administrative

Relationnel

Gestion de l'information

Gestion d'agenda

Organisation d'évènements

Budget et Controlling

Organisation du travail

Assistanat de direction

Résistance stress

Dynamique

Microsoft Office 2010

Conscience professionnelle