Virginie TEMMERMAN

Bonjour,



En tant que psychologue et coach de vie, j'accompagne toute personne qui éprouve des difficultés dans sa vie personnelle, familiale, conjugale, affective ou professionnelle.



Plus spécifiquement, mes consultations psychologiques s'adressent aux personnes souhaitant approfondir leur connaissance deux-mêmes, gérer un changement (professionnel, personnel, conjugal, familial), résoudre des conflits ou difficultés relationnelles, augmenter la confiance en soi et lestime de soi, se réinsérer (professionnellement, socialement, etc.), apprendre à mieux gérer le stress, et plus largement les émotions, (re)chercher du sens, surmonter une perte, rechercher un soutien, une écoute, etc.



Le suivi psychologique est basé sur une relation de confiance et soumis au secret professionnel. Il est adapté au rythme et attentes de la personne qui vient en consultation.



Je reçois les personnes sans distinction de sexe, de profession, dappartenance sociale ou culturelle.



www.virginietemmerman.be