Virginie THOURET

Je suis Coach, consultante et formatrice, mon parcours me permet de m'adapter, de trouver la juste "note" qui vous permettra de vous découvrir, de progresser et de grandir à travers des outils et mon expérience



Certifié Datadock

Certifiée ICPF & PSI CNEFOP "Prestataire en bilan de compétences"

Certifié FAC-ICERT CNEFOP "Bilan de compétences et VAE"



Certification Praticien en Psychologie Positive

Certification Praticien Analyse Transactionnelle



Coach Professionnel Certifié RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles)

Membre EMCC FRANCE (European Mentoring & Coaching Council)