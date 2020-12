Virginie VIRGINIE VERHAEGHE (VERHAEGHE)

Après avoir enseigné l'espagnol langue étrangère pendant 10 années, je me suis dirigée vers l'enseignement du français langue étrangère. Enseignante dans une unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés en France (UPE2A), j'initie des adolescents venant de tous les continents au français langue seconde (FLS), langue de scolarisation (FLSco) (Niveaux A1, A2, B1 et alphabétisation) et FOS (français sur objectifs spécifiques). Ces expériences m'ont permis d'acquérir de solides connaissances sur la psychologie des adolescents. Enseigner en UPE2A requiert des compétences en terme de pédagogie différenciée et inter-disciplinaire ainsi que des capacités relationnelles concernant la médiation avec les familles et l'ensemble du personnel de l'établissement (enseignants, COP, Assistante sociale, chef d'établissement…).

Grâce à une solide formation en didactique du français et des langues du monde à l'université de la Sorbonne-Nouvelle, je possède également une bonne maîtrise des pratiques pédagogiques efficaces en milieu pluriculturel.



Mes compétences :

Autonomie

Médiation

Adaptabilité

Organisation

Rigueur

Créativité