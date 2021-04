Je recherche un poste en architecture dans le bâtiment, je maitrise le poste de dessinateur 2d et 3d ainsi que la réalisation de rendus photo et vidéo réaliste. J'aimerais faire de la conception et du développement de projet si l'on m'en donne l'occasion. De la maison individuelle au projet urbain, j'aiderai avec mon savoir faire et mon sens de la création.