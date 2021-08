Viviane VIVIANE GODET (GODET)

Admise à la bourse détude des botanistes du monde , jai été habilité à suivre mes cours de faculté a lacadémie royal dOxford doù fait jai fait 3 ans détude et un an de formation au Portugal .



Cela est vraiment magique de découvrir le monde de la flore qui nous entoures .



Je peux avec mon bac+4 en botanique , entretenir des fleurs , la connaissance des variétés, la recherche médicinale , labo , vente , sur-expertise en vente et marketing.



La joie cest le monde des fleurs